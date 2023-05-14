Mansur Yavaş ne dedi? Mansur Yavaş açıklaması nedir? Mansur Yavaş CANLI İZLE!

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MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Sayım sürecinde Anadolu Ajansı tarafından açıklanan verilere kameraların karşısına geçerek tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

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MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI NEDİR?

Mansur Yavaş, büyük ihtimalle birinci turda biteceğini söyledi.