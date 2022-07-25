Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın geleceğini halka soracağı açıklamasının ardından Melih Gökçek, "Yavaş'ın halka sorma fikrine "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki" diye karşılık verdi. Peki, Mansur Yavaş Melih Gökçek'e ne dedi? İşte, detaylar…

MANSUR YAVAŞ, MELİH GÖKÇEK'E NE DEDİ?

Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e "Ruh sağlığından endişe ediyorum. Tedavi olursa kendisini ancak o zaman muhatap alırım." Sözleri ile yanıt verdi.