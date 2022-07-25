Mansur Yavaş Melih Gökçek'e ne dedi? - Haberler

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Mansur Yavaş Melih Gökçek'e ne dedi?

Haberler.com - Gündem
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Mansur Yavaş Melih Gökçek'e ne dedi?

Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşliğinde, adeta enkaza dönen parkı gezdi ve incelemelerde bulundu. Açıklamalar sonrası Mansur Yavaş Melih Gökçek'e ne dedi, merak edildi.

Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın geleceğini halka soracağı açıklamasının ardından Melih Gökçek, "Yavaş'ın halka sorma fikrine "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki" diye karşılık verdi. Peki, Mansur Yavaş Melih Gökçek'e ne dedi? İşte, detaylar…

MANSUR YAVAŞ, MELİH GÖKÇEK'E NE DEDİ?

Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e "Ruh sağlığından endişe ediyorum. Tedavi olursa kendisini ancak o zaman muhatap alırım." Sözleri ile yanıt verdi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mansur Yavaş Gündem Politika Haberler

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