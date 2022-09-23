Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş vatandaşın ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştır. Herkes tarafından bilinen Mansur Yavaş hakkında merak edilenler var. Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile vatandaşın sevgisini toplayan Mansur Yavaş, özelliklere genç vatandaşların sevilen ismi. Arama motorlarında sıklıkla Mansur Yavaş kimdir? Soruları aratılmakta. Peki, Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi!

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş (23 Mayıs 1955; Beypazarı), Türk avukat, siyasetçi. Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçilmiştir.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde başlayan Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiş, 2009 yerel seçimlerine kadar bu görevi sürdürmüştür. 2013 yılında MHP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 2014 yerel seçimlerine CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve bir puan farkla dönemin belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek'e kaybetmiştir. 2016 yılında CHP'den ayrılan Yavaş, 2018 yılında tekrar partiye katılarak 2019 yerel seçimlerine Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve oyların %50,9'unu alarak seçilmiştir.

Mansur Yavaş, COVID-19 pandemisi sürecindeki politikalarından ve dengeli bütçe harcamalarından dolayı ülke çapında büyük övgü toplamıştır. Anketlere göre Mansur Yavaş, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde şu anki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışabilecek en güçlü adaylardan biridir. Mansur Yavaş, 14 Eylül 2021 tarihinde "Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü" kazanmıştır. Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın çocuğu olarak 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askerî savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989 - 1994 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Beypazarı Belediye başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.

Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde MHP'den aday olup 8.500 oy alarak, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde oylarını artırarak, yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamladı. 2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile CHP'ye katılması gündeme geldi, ve 21 Aralık 2013 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla parti üyeliğine kabul edildi. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ilan edildi ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 43,8'ini almayı başardı, fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetti. CHP ve Yavaş seçimin şaibeli olduğunu iddia ederek sonucu 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı fakat AİHM bu başvuruyu reddetti. Yavaş, 17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa etti.

Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, oyların yüzde 50,93'ünü alarak eçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019'da YSK'dan mazbatasını alıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. 1986 yılında Nursen Hanım'la evlenen Mansur Yavaş'ın Çağlayan ve Armağan adlarında iki kızı vardır.