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Mansur Yavaş eşi kim? Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mansur Yavaş eşi kim? Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Mansur Yavaş 1986 yılından beri Nursen Yavaş ile evli. Mansur Yavaş ile birlikte mitinglere katılan Nursen Yavaş merak konusu oldu. Peki, Mansur Yavaş eşi kim? Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş kimdir?

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. Mansur Yavaş ile birlikte mitinglere katılan Nursen Yavaş, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Mansur Yavaş eşi kim? Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş kimdir?

MANSUR YAVAŞ EŞİ NURSEN YAVAŞ KİMDİR?


Mansur Yavaş 1986 yılından beri Nursen Yavaş ile evli. Bu evlilikten Armağan ve Çağlayan adında iki kız var.

Nursen Yavaş'ın ne iş yaptığına dair internette detaylı bilgi bulunmuyor.

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