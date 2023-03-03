Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday açıklaması nedir? Mansur Yavaş açıklaması İZLE! Mansur Yavaş aday açıklaması ne?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklaması sonrasında gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı hakkında söylediği sözler merak konusu oldu. Peki, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday açıklaması nedir? Mansur Yavaş aday açıklaması ne? İşte detaylar...

Son Dakika: Akşener'in adaylık için önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İkisi de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi

6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 6'lı masanın toplantısı sonrasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener basın toplantısı gerçekleştirdi. Akşener'in açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı hakkında ne söyleyeceği merak konusu oldu. Peki, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday açıklaması nedir? Mansur Yavaş aday açıklaması ne? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASA ADAYI KİM OLACAK?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

ALTILI MASA NEDEN DAĞILDI?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar şu şekildedir:

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.