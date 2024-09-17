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Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek, CHP'ye veda mı edecek?

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Mansur Yavaş'ın partisinin Tüzük Kurultayı'ndaki tepkisinin ardından CHP'den ayrılacağı iddia edildi. Peki, Mansur Yavaş CHP den istifa mı edecek, CHP'ye veda mı edecek?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş 'istifa edecek' iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Peki, Mansur Yavaş CHP den istifa mı edecek, CHP'ye veda mı edecek?

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA MI EDECEK?

CHP'nin Tüzük Kurultayı, 4-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultay'da konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağına dair kendisine son 1 saat kala haber verildiğini belirterek "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin meselelerine değinmek isterdim ama bir saat önce telefonla 'Siz de konuşsun' denildi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturması ile aylardır sürdürülen fitne ortamına katkı sağlamış olduk" dedi

Mansur Yavaş, "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP'den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda" haberine tepki gösterdi.

Haberde hem Şahin'in iddiası yer aldı hem de CHP'den ayrılacağı söylendi.

Yavaş, Yeniçağ'ın haberini alıntılayıp CHP'den ayrılacağı iddiasını yalanladı. Yavaş "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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