Son günlerde Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddiaları gündeme geliyordu. Bu iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş birçok kişinin merak ettiği sorulara da cevap vermiş oldu. CHP'den cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği takdirde istifa edeceği iddialarına yanıt veren Yavaş, "Herkes her şeyi deneyecek. İçeriden dışarıdan yapacaklar. Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok.'' ifadelerinin kullandı. Peki, Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt vererek, aynı zamanda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair tartışmalara da değindi. Yavaş, bu konudaki görüşlerini Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamalarla dile getirdi.

Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ İSTİFA İDDİALARINA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kıyaslanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu konuyla ilgili hissettiği rahatsızlığı açık bir dille dile getirdi. Yavaş, yaptığı açıklamada, "Bu tartışmalarla ilgili çok rahatsızım. Öncelikle kendi belediyemize ve gerçekleştireceğimiz projelere odaklanmalıyız. Bu tür spekülasyonların gündeme gelmesi, asıl önemli konuların göz ardı edilmesine neden oluyor" şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Mansur Yavaş açıklamasının devamında, "Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz? Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak? Düzelecek mi? Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye" ifadelerini kullandı.