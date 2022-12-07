2023 seçimleri yaklaştıkça, 6'lı masanın adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Gençler tarafından büyük ilgi gören Mansur Yavaş'ın seçimlerde aday olup olmayacağı ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Mansur Yavaş CB adayı olacak mı? Mansur Yavaş aday olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler.

Mansur Yavaş CB adayı olacak mı? sorusu 2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla beraber gündeme geliyor. Çoğu vatandaş tarafından desteklenen Mansur Yavaş'ın adaylığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Mansur Yavaş CB adayı olacak mı? Mansur Yavaş aday olacak mı?

MANSUR YAVAŞ CB ADAYI OLACAK MI?

Adaylık için adı en çok geçenlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle buluştu. Bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş'ın "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı. Yavaş konu hakkında, "Şöyle, çocuklar sağ olun. Sizlerin teveccühü, güzel bakan güzel görürmüş ama bizi Ankara halkı Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu 6'lı masanın görevi. Biz ne derlerse ona uyacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız, hem de korumasız, rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makam da sanmıyorum, bunu açık açık söyleyeyim." ifadelerini kullandı.