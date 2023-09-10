2024 Türkiye yerel seçimlerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'den Mansur Yavaş mı olacak merak ediliyor. Mansur Yavaş belediye başkanı adayı mı ve Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı soruları gündeme geliyor. Peki, Mansur Yavaş belediye başkanı adayı mı? Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını ilan etti!

Mansur Yavaş belediye başkanı adayı mı ve Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş belediye başkanı adayı mı? Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

MANSUR YAVAŞ BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MI?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" açıklamasında bulundu. Yavaş, geçtiğimiz günlerde göreve 5 yıl daha talip olduğunu dile getirerek, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.

MANSUR YAVAŞ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu. Program sonrası Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"MANSUR YAVAŞ, ADAYIMIZDIR"

"Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adayı kim olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" yanıtını verdi.

Öte yandan Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde göreve 5 yıl daha talip olduğunu dile getirerek, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.

"5 YIL DAHA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"

Yavaş, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Süreç devam ediyor henüz kesin bir şey yok ama eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz."