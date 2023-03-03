Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur?

Gündem Haberleri

Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur?

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aday olabilecek isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda belediye başkanlığı görevinin ne olacağı hakkında Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur sorusu merak ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiCHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi
Son Dakika! Meral Akşener'den canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı: Milletimiz sizi göreve çağırıyorSon Dakika! Meral Akşener'den canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı: Milletimiz sizi göreve çağırıyor
Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş hamlesi! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde miting düzenleyecekÜmit Özdağ'dan Mansur Yavaş hamlesi! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde miting düzenleyecek

Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur? Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aday olabilecek isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda belediye başkanlığı görevinin ne olacağı hakkında Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur sorusu merak ediliyor. Detaylar...

MANSUR YAVAŞ ADAY OLURSA BELEDİYE BAŞKANI KİM OLUR?

Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu boş kalır ve belediye meclisi yerine içinden birini seçer.

Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için seçilecek yeni belediye başkanı büyük olasılıkla AK Parti veya MHP'li adaylardan biri seçilecek.

Seçim Sonuçları

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Mansur Yavaş Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title