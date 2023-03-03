Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aday olabilecek isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda belediye başkanlığı görevinin ne olacağı hakkında Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur sorusu merak ediliyor.

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Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur? Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aday olabilecek isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda belediye başkanlığı görevinin ne olacağı hakkında Mansur Yavaş aday olursa belediye başkanı kim olur sorusu merak ediliyor. Detaylar...

MANSUR YAVAŞ ADAY OLURSA BELEDİYE BAŞKANI KİM OLUR?

Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu boş kalır ve belediye meclisi yerine içinden birini seçer.

Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için seçilecek yeni belediye başkanı büyük olasılıkla AK Parti veya MHP'li adaylardan biri seçilecek.