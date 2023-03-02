Mansur Yavaş aday mı değil mi merak ediliyor. Altılı masa üyeleri bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere görüşme halindeler. Peki, Mansur Yavaş aday mı? Altılı masa adayı Mansur Yavaş mı oldu? 6'lı masa aday kim oldu, belli mi?

Mansur Yavaş aday mı? Mansur Yavaş aday mı değil mi merak ediliyor. Altılı masa üyeleri bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere görüşme halindeler. Peki, Mansur Yavaş aday mı? Altılı masa adayı Mansur Yavaş mı oldu? 6'lı masa aday kim oldu, belli mi? Detaylar...

MANSUR YAVAŞ ADAY MI?

6'lı masa toplantıları sürerken cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen isimler arasında yer alan Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Mansur Yavaş adaylık için 6'lı masanın kararını işaret etti. Yavaş, 6'lı masa ne karar verirse o adayı destekleyeceklerini ve kendisinin aday gösterilmesi durumunda aday olabileceğini açıklamıştı. Peki, Mansur Yavaş mı aday olacak yoksa bu süreçte adı geçen başka bir isim mi cumhurbaşkanı adayı olacak henüz belli değil.

Altılı Masa'nın bugünkü toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere görüşmeler yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanacak mı belli değil. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın adaylık durumu da henüz netleşmedi.

Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde adaylık konusunda "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" açıklamasında bulunmuş ve ''Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.'' ifadelerini kullanmıştı.

6'lı masa görüşmelerinin ardından cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama gelmesi durumunda bilgiler haberimizde yer alacaktır.

6'LI MASADA KİMLER VAR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır: