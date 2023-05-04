Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...