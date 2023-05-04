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Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı?

Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

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Akşener ve Yavaş'tan suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaretAkşener ve Yavaş'tan suikasta kurban giden Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı? Mansur Yavaş aday mı? 2023 Mansur Yavaş milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

MANSUR YAVAŞ ADAY MI?

Mansur Yavaş YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mansur Yavaş Gündem Politika Haberler

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