Mansur Yavaş 14 Mayıs açıklaması nedir? SON DAKİKA! Mansur Yavaş ne dedi? Mansur Yavaş konuşması İZLE!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Mansur Yavaş'ın seçim konuşması araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Mansur Yavaş konuşması dinle!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Mansur Yavaş seçim konuşması araştırılıyor. Peki, Mansur Yavaş ne dedi? İşte, Mansur Yavaş konuşma!

2023 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

MANSUR YAVAŞ 14 MAYIS AÇIKLAMASI NEDİR?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama yaptı. Mansur Yavaş, "Açılan sandık %223,87 sandığa göre net gelen sonuçlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemel Kılıçdaroğlu öndedir. Bize inanın, bize güvenin" ifadelerini kullanmıştır.