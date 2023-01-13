Mansur Ark kimdir, nereli? Mansur Ark kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark'ın hayatı ve biyografisi!

Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Mansur Ark oldu. Mansur Ark'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Mansur Ark kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Mansur Ark ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Mansur Ark oldu. Mansur Ark hakkında, Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark'ın hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

MANSUR ARK KİMDİR?

Mansur Ark (d. 26 Kasım 1965, Mersin), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncudur.

Mersin'de doğdu. 1994 yılında piyanoya olan ilgisinden dolayı müziğe ilgisi artmıştır. 1996 yılında Bay Müzik ile anlaşarak ilk albüm anlaşmasını imzaladı. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.

Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı ve şarkı çok büyük ses getirdi ve dönemin hitleri arasına girdi. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. İlk albümdeki sesi getirmese de olumlu tepkiler aldı. "Seni Seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirmiştir. 2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınlamıştır. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan, Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getirmiştir. 2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albümle aynı adı taşıyan "Gazla Gitsin" adlı şarkı dönemin hitleri arasına girmiştir. Parça radyolarda çalınması için çok istek alıyordu. Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. Albümle aynı adı taşıyan "Sen de Bizdensin" adlı parça oldukça beğenilmiştir. Radyolarda ve televizyonlarda oldukça sık çalınmıştır. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlamıştır. Albüm çok ses getirmemiştir ama aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladığı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirmiştir.

Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin'de doğdu. Annesi Mersinli, babası Libya, Trablusludur ve kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçti. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal İlkokulunda, orta öğretimini Dumlupınar Lisesinde tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü ikinci sınıfta bıraktı. Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordusunda yaptı. 1987'de iki yıl süren bir evlilik yaptı. 1990 yılında Almanya, Frankfurt'a yerleşti, daha sonra Türkiye'ye geri döndü.

1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya'da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır. Sanatçı evlidir.

Filmleri:

2010 : Mahpeyker Kösem Sultan : Kızlar Ağası Mustafa Ağa : İlk sinema filmi

2013 : Mc Dandik : Jamaikalı Hakim

2016 : Baba Mirası : Doktor Cesur

Dizileri:

1998 : Ruhsar : Konuk oyuncu : İlk dizisi

1999 : İç Güveyi Billy : Billy : İlk başrolü

2002 : Bayanlar Baylar : Zambo

2003 : Sultan Makamı : Konuk oyuncu

2012 : İşler Güçler : Kendisi

2021 : Acans : Kendisi

Albümleri

Mansur Ark (1997)

Öğrendim (1999)

Fark (2002)

Gazla Gitsin (2004)

Sen de Bizdensin (2009)

Bu Defa (2012)