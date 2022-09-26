Sosyal medyada da gündem olan terimlerden biri olan mansplaining hakkında Mansplaining nedir? Mansplaining ne demek? merak edilen konular arasında yer alıyor.

Mansplaining nedir? Sosyal medyada da gündem olan terimlerden biri olan mansplaining hakkında Mansplaining nedir? Mansplaining ne demek? merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

MANSPLAİNİNG NEDİR?

Mansplaining (kelime olan erkeğin ve ulaç haldeki gayri resmi kelime olan açıklamanın karışımı olan bir kelime), "bir kadına bir şeyi küçümseyici, aşırı kendine güvenen ve genellikle yanlış veya aşırı basitleştirilmiş bir şekilde yorumlamak veya açıklamak" anlamına gelen bir terimdir. Yazar Rebecca Solnitbu fenomeni "aşırı güven ve bilgisizliğin" bir kombinasyonuna bağladı. The Atlantic'ten Lily Rothman, bunu "açıklayanın açıklayandan daha fazlasını bildiği gerçeğine bakılmaksızın, genellikle bir erkek tarafından bir kadına yapılan açıklama" olarak tanımladı

Orijinal kullanımında, mansplaining, bir erkeğin muhtemelen bir kadından daha bilgili olduğu varsayımına dayandığı söylendiği için diğer küçümseme biçimlerinden farklıydı. Bununla birlikte, daha geniş bir şekilde kullanılmaya başlandı, genellikle bir erkek, hedeflenen alıcıların yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun, bir açıklama yaparken küçümseyici bir ton aldığında uygulanır: bir "erkek 'açıklama" herhangi bir dinleyici kitlesine iletilebilir. 2010 yılında New York Times tarafından "Yılın Sözleri"nden biri seçildi. American Dialect Society, 2012'de Mansplaining'i "en yaratıcı" yeni kelime olarak seçti.