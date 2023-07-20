Son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında bulunan Manş Denizi'ne dair Manş Denizi nerede, hangi bölgede? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Peki, Manş Denizi nerede, hangi bölgede? Manş Denizi derinliği ne kadar, kaç KM?

Manş Denizi nerede, hangi bölgede? Sorusu, Manş Denizi hakkında en çok merak edilen soru oluyor. Birçok vatandaş, denizin derinliği, büyüklüğü, nerede olduğu, hangi bölgede bulunduğu gibi detayları araştırıyor. Bu haberimizde merak edilen soruları yanıtladık. Peki, Manş Denizi nerede, hangi bölgede? Manş Denizi derinliği ne kadar, kaç KM?

MANŞ DENİZİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Manş Denizi, Büyük Britanya'yı Fransa'dan ayırıp Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi'ni birleştiren denizdir. Bu nedenle konum olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Antik Roma egemenliği döneminde kanal Latince "Oceanus Britanucus" olarak bilinmekte olan bu deniz, daha sonrasında "British Sea" yani "İngiliz Denizi" olarak da adlandırıldı. Denizin Kuzeyde Birleşik Krallık Büyük Britanya'ya, Güneyde ise Fransa'ya kıyısı bulunmaktadır. Ayrıca denizin adı İngiliz denizciler tarafından kanal olarak da adlandırılmaktadır. Bu nedenle birçok farklı kaynakta Manş Denizi için Manş Kanalı ifadesi de yer alıyor. Kanalda, Fransa'ya yakın olan kısımda adalar yer alır. Ayrıca Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakika geçerek bir ilki gerçekleştirdi.

Manş Denizi, harita üzerinde kolayca bulunabilen bir konuma sahiptir. Büyüklüğü nedeniyle harita üzerinde bulunması oldukça kolay bir denizdir.

MANŞ DENİZİ KAÇ KM?

Manş Denizi'nin uzunluğu 563 km, en geniş yeri ise 240 km'dir. Deniz oldukça sığ olma özelliğine sahiptir. Ortalama derinlik yaklaşık olarak 63 metre kadardır.

MANŞ DENİZİNDE YÜZÜLÜYOR MU?

1875 yılından günümüze kadar toplam 1521 kişinin bireysel olarak geçmeyi başardığı Manş Denizi´nde bu yıl 40 kişi bu başarıya ulaştı