Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Manolya Demirören hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Manolya Demirören'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Manolya Demirören kimdir? Manolya Demirören kaç yaşında, nereli? Manolya Demirören hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Manolya Demirören hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Manolya Demirören'in hayatını araştırıyor. Peki, Manolya Demirören kimdir? Manolya Demirören kaç yaşında, nereli? Manolya Demirören hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MANOLYA DEMİRÖREN KİMDİR?

1984 yılında İngiltere'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Bahçeşehir Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu kapsamında, Almanya, İtalya ve ABD'de yurtdışı saha programlarına katıldı. 2010 yılında AK Parti İl Başkanlığı STK Platform Üyeliği'nin ardından, AK Parti Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Sosyal işler birim Başkanlığı, 2014-2019 yılları arasında Beykoz Belediyesi meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

2014-2016 Beykoz Meclis Birinci Başkanvekilliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Divan Kâtipliği, İBB Kadın ve Aile, Çocuk Komisyon Başkanvekilliği, 2016-2017 ve 2019-2020 AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yerel Yönetimler birim başkanlığını yürüttü. 2017 yılında Beykoz Belediye Başkan yardımcılığı görevini iki yıl boyunca sürdürdü. 2021'de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Ekonomi İşler Birim Başkanlığı görevine devam etmektedir. 2019-2023 dönemi Beykoz IBB meclis üyesi ve Beykoz Belediye Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, Yetkim Derneği, Büyük Kulüp üyesidir. YETKİM derneğiyle Yetiştirme Yurdunda kalan ve ayrılan çocuklarla ilgili projelerde çalıştı. Hayvan sever gönüllülerin projelerinde katkı sunarak birlikte çalışmalar yaptı. 2 kız çocuk annesidir.