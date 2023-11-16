Manisalı Kadınlar İleri Geri Dönüşümle Çantalar ve Yataklar Üretiyor

Tişörtler çantaya dönüştü, kadınlara gelir kapısı oldu

Manisalı kadınlar Kadın Kooperatifi çatısı altında iş sahibi oldu

MANİSA - İzmir'de faaliyet gösteren bir firmanın isim değiştirmesinin ardından elinde kalan hiç kullanılmamış 3 bin adet tişört ileri geri dönüşüm yöntemiyle Manisalı kadınların elinde çantaya dönüşürken kırpıntı denilen kalan kumaş parçaları da barınaktaki hayvanlar için yatağa dönüşüyor.

Geçtiğimiz yıl Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Kadın Kooperatifi tarafından ortak açılan dikiş kursuna katılarak yetenekleriyle ön plana çıkan 6 kadını bünyesine alan Manisa Kadın Kooperatifi kadınlardan oluşan bir üretim grubu kurdu. İzmirli bir firmadan ileri geri dönüşüm işi alarak hiç kullanılmamış tişörtleri alışveriş çantasına, kalan parçaları da barınaktaki sokak hayvanları için yatak olarak üretmeye başlan üretim grubundaki kadınlar, bir yandan seri bir şekilde üretim yaparken, bir yandan da aile bütçelerine de destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çok mutluyum"

Geçtiğimiz yıl açılan dikiş kursuna katılan ve Kahramanmaraş depremi sonrası gönüllü olarak Kadın Kooperatifine gelerek depremzedeler için yorgan, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin dikiminde çalışan Münevver Kanbay, "Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Şu an dikim aşamamız devam ediyor. Kare ve yuvarlak olmak üzere çantalar üretiyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Bitirdiğimizde daha da mutlu olacağız. Evde oturmaktansa buraya gelip birkaç parça dikerek hem kendimizi geliştiriyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kadınlar olarak dikimi yapıyoruz ve parasını alacağımız için de çok mutlu olacağız." dedi.

"Henüz başlangıç"

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Manisa Kadın Kooperatifi binasında açılan dikiş kursu usta öğreticisi Tülay Çetinkaya ise "Bir fabrikanın geri dönüşüme ihtiyacı vardı İzmir'den bizi buldular. Projelerinden bahsettiler yapabilir misiniz dediler. Ben de bunlar tek tek elde kesileceği için hiçbir firma bunu yapmaz ama biz yapabiliriz dedik. İki numune çalıştık çok beğendiler onun üzerine 3 bin tişört getirdiler koliler aracılığıyla ve çanta yapmaya başladık. Burada çalışan arkadaşlarımıza geçtiğimiz yıl Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Kooperatifimizde kurs açtık. Kursta dikişe yetenekli olan arkadaşları seçtik ve onları geliştirdik. Bu çalışmalar sonunda da dikişle ilgili el becerileri gelişmiş olan arkadaşlardan bir üretim grubu kurduk. Çünkü bu henüz başlangıç. Bundan sonraki çalışmalarımız artık daha yoğun olacak. 23 Nisan, Anneler Günü, okulların veya kurumların masa örtüleri gibi birçok alanda dikiş yapabildiğimiz için bu çalışmalarımız da bu şekilde devam edecek. İlk çalışmamız buydu. Birazcık büyük başladık hedef buydu güzel oldu. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Halk Eğitim Kursundan yetişen arkadaşlarımız bu yıl üretimdeler ve bütçelerine destek sağlıyorlar." diye konuştu.

"Hiçbir parça ziyan olmuyor"

Yaptıkları çalışmayı da anlatan Çetinkaya, "Tişörtlerin bedenlerine göre küçük olanlardan kare, daha büyük tişörtlerden de yuvarlak çantalar yapıyoruz. Kullanılmış tişörtler de vardı bunların ziyan olmaması için değerlendirmeye karar verdik. Çantalardan kalan parçaları eski tişörtlerin içine doldurarak hayvan barınağına bağışlanmak üzere küçük yataklar yaptık." dedi.

"Tüm amacımız kadınlara faydalı projeler üretmek"

Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Kadın Koop) Başkanı Nilgün Beşirik ise şunları söyledi: "3 ayrı atölyede hizmet veriyoruz. İzmir'den bir firma hiç kullanılmamış tişörtlerden çanta yapmamızı ve geri dönüşüm çalışmasında birlikte çalışmayı teklif etti. Çok mutlu olduk. Kadınlarımız geçen sene burada kurulan atölyede kurslar açtık. Kursa gelen kadınlardan üretim grubu kurduk. Toplu siparişler almaya başladık. Çok mutluyuz kadınlarımıza faydalı projeler yapmaktan. Projelerimizi geliştirip daha büyük projelere imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce 25-50- 100 gibi küçük işler geliyordu ilk kez böyle büyük bir rakam gelmesi 3 bin çanta dikim işi kadınlarımızı da mutlu etti, moral olarak da motive etti. İnşallah bu kurumlarımızın bizi tercih ederek kadınlarımızı daha mutlu edecek hale geldiğimizde kadınlar daha güçlü ve daha başarılı bir hale gelecektir. Tüm amacımız kadınlarımıza faydalı projeler üretmek ve onların daha fazla gelir elde etmesi."