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Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haluk Satır - Genel
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Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesi'nin kadın muhtarı, Ramazan ayının ilk gününde at arabasıyla sokak sokak gezerek mahalle sakinlerine bin adet pide dağıttı.

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesi'nin kadın muhtarı, Ramazan ayının ilk gününde at arabasıyla sokak sokak gezerek mahalle sakinlerine bin adet pide dağıttı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bazen, Ramazan ayının ilk gününde mahalle fırınından aldığı pideleri at arabasına yükleyip, kendi kullandığı arabayla mahallesinin sokakları gezmeye başladı. At arabasından hoparlörlerle müzik dinletisi eşliğinde kapı kapı dolaşan muhtar Bazen, pideleri mahalle sakinlerine dağıttı.

"Mahalle sakinlerimize destek olmak istedik"

Ekmek ve pide fiyatlarının yüksek olmasından dolayı mahalle sakinlerine destek olmak istediğini söyleyen Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bazen, "Ekmek ve pide fiyatlarının yükselmesinden dolayı mahalle sakinlerimize destek olmak istedik. Allah kabul ederse pidelerimizi vatandaşlarımıza dağıttık" dedi.

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

Manisalı kadın muhtar, at arabasıyla sokak sokak pide dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Haluk Satır - Genel

Turgutlu, Muhtar, Manisa, Ekmek, Genel, Yerel, Haberler

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