Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Yunusemre'de deprem mi oldu? 3 Mart Cuma 2023 Manisa Yunusemre'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Gündem Haberleri

Manisa Yunusemre'de deprem mi oldu? 3 Mart Cuma 2023 Manisa Yunusemre'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Manisa Yunusemre'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Manisa Yunusemre'de deprem mi oldu? 3 Mart Manisa Yunusemre'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

EYT'den yararlanmak isteyen depremzedelere mobil hizmet noktasıEYT'den yararlanmak isteyen depremzedelere mobil hizmet noktası
İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu?İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 3 Mart Cuma günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Manisa Yunusemre'dedeprem mi oldu? 3 Mart Manisa Yunusemre'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Manisa Yunusemre'de deprem mi oldu? 3 Mart Manisa Yunusemre'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre 3 Mart Cuma 2023 bugün saat 17:04'de Manisa Yunusemre'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title