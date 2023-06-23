Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 16:30 sıralarında çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise Manisa yangını söndü mü? Manisa yangını söndürüldü mü? Son dakika! Manisa yangını son durum ne? sorularına yanıt aranıyor.

Manisa yangını söndü mü? Manisa yangını söndürüldü mü? Son dakika! Manisa yangını son durum ne? soruları gündemde yer alıyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın 18. saatini geride bıraktı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Manisa yangını söndü mü? Manisa yangını söndürüldü mü? Son dakika! Manisa yangını son durum ne? sorularına yanıt arıyor.

MANİSA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 16:30 sıralarında çıkan yangın 18 saattir sürüyor. Yangın nedeniyle dumanlar İzmir'e dahi ulaşırken, akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle alevlere müdahale karadan devam etti. Tüm geceyi ayakta geçiren ekiplerin hummalı çalışmasına rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale devam etti.

EKİPLER TÜM GECEYİ AYAKTA GEÇİRDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar sabaha kadar devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi daha da hızlandı. Tüm geceyi ayakta geçiren ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken hala alevlerin yükseldiği tesiste hummalı çalışma devam ediyor.