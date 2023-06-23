Manisa'da, bir fabrikada çıkan 16:30 sıralarında çıkan yangında son durum nedir merak konusu oldu. Manisa yangın söndürüldü mü araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Manisa yangın son durum ne? Manisa organize sanayi yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 16.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri yerden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale ediyor. Manisa Organize Sanayi'de meydana gelen yangın söndürüldü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Manisa yangın son durumu araştırılmaktadır. Peki, Manisa yangın son durum ne? Manisa organize sanayi yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizde...

MANİSA YANGIN SON DURUM NE?

Manisa'da, bir fabrikada çıkan 16:30 sıralarında çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelere rağmen henüz söndürülemedi. Vali Yaşar Karadeniz, "Yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi" açıklamasında bulundu. OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI



Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor." dedi.