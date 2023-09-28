Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Şube Başkanı Melahat Uz ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetleri ve Manisa bezi hakkında bilgi alındı.

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Türk Kadınlar Konseyi Derneği'ni ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Şube Başkanı Melahat Uz ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyarette Vali Enver Ünlü ve Sema Ünlü'ye, dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve Şube Başkanı Melahat Uz, Manisa bezi, üretim aşaması ve özellikleri hakkında da bilgilendirdi.

Manisa'ya yaptıkları önemli ve değerli hizmetler dolayısıyla Kurucu Başkan Kafkaslı ve yönetimine teşekkür eden Vali Enver Ünlü kendileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA