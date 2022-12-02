Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ fiyatları ne kadar?

TOKİ Manisa arsa ve konut başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce vatandaş TOKİ Manisa arsa konut kura çekimi ne zaman? TOKİ kuraları nasıl çekilecek? TOKİ Manisa arsaları kaç metrekare? TOKİ fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtını araştırıyor .İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarih, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. TOKİ Manisa arsa konut kura çekimi ne zaman? TOKİ kuraları nasıl çekilecek? TOKİ arsaları kaç metrekare ? TOKİ fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. TOKİ arsa başvuruları da tamamlandı. 6 bin 500 arsa satışının olduğu Manisa TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı.

MANİSA TOKİ KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ ARSALARI KAÇ METRE KARE?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

TOKİ FİYATLARI NE KADAR?

İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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