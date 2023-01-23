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Manisa TOKİ kura çekilişi ne zaman? 1 Şubat Manisa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

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Manisa TOKİ kura çekilişi ne zaman? 1 Şubat Manisa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Manisa etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman? Manisa TOKİ kura çekimi ne zaman? Manisa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Manisa kura çekim tarihi 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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