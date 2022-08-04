Manisa Posta Kodu kaç? Manisa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Manisa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Manisa Posta Kodu kaç? Manisa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Manisa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Manisa ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Manisa) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Manisa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Manisa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Manisa'nın posta kodu 45000 'dır. Manisa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Manisa posta kodu : 45000
- Ahmetli ilçesi posta kodu kaç : 45450
- Akhisar ilçesi posta kodu kaç : 45200
- Alaşehir ilçesi posta kodu kaç : 45600
- Demirci ilçesi posta kodu kaç : 45900
- Gölmarmara ilçesi posta kodu kaç : 45580
- Gördes ilçesi posta kodu kaç : 45750
- Kırkağaç ilçesi posta kodu kaç : 45730
- Köprübaşı ilçesi posta kodu kaç : 45940
- Kula ilçesi posta kodu kaç : 45180
- Salihli ilçesi posta kodu kaç : 45320
- Sarıgöl ilçesi posta kodu kaç : 45470
- Saruhanlı ilçesi posta kodu kaç : 45880
- Selendi ilçesi posta kodu kaç : 45970
- Soma ilçesi posta kodu kaç : 45520
- Şehzadeler ilçesi posta kodu kaç : 45060
- Turgutlu ilçesi posta kodu kaç : 45400
- Yunusemre ilçesi posta kodu kaç : 45125