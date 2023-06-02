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Manisa kaç milletvekili çıkarıyor? Manisa milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Manisa AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Manisa kaç milletvekili çıkarıyor? Manisa milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Manisa AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Manisa milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Manisa milletvekilleri kimler? Manisa seçim sonuçları nedir? Manisa kaç milletvekili çıkarıyor? Manisa milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Manisa kaç milletvekili çıkarıyor? Manisa milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Manisa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

MANİSA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Manisa'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Manisa ilinden 10 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

MANİSA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AKP 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

Murat Baybatur

Tamer Akkal

Ahmet Mücahit Arınç

CHP 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Özgür Özel

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Selma Aliye Kavaf

MHP 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Erkan Akçay

İYİ Parti 2023 Manisa Milletvekilleri İsimleri:

Şenol Sunat

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Manisa Gündem Haberler

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