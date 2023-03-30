Manisa İftar ve İmsak vakti ne zaman? 30-31 (Perşembe-Cuma) Mart Manisa ve ilçeleri sahur, imsak ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Manisa imsakiye

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Manisa imsakiye saatleri ne zaman? Manisa iftar ve sahur saatleri! Manisa akşam ezanı kaçta okunacak? Sabah namazı kaçta okunacak? 30-31 Mart Manisa iftar ve sahur saat kaçta olacak? Manisa ilçeleri iftar-sahur-imsakiye süreleri haberimizde...

Mersin İftar ve İmsak vakti ne zaman? 30-31 (Perşembe-Cuma) Mart Mersin ve ilçeleri sahur, imsak ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Mersin imsakiye

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MANİSA 30-31 MART İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ NE ZAMAN?

Manisa'da 30 Mart Perşembe günü iftar saati 19:38 olarak açıklandı. 30 Mart Perşembe sahur vakti ise 05:29 olarak açıklandı. Ayrıca 31 Mart Cuma sahur vakti 05:27 iken, aynı gün iftar vakti ise 19:39 'dur.

8 Ramazan 1444 30 Mart 2023 Perşembe 05:29 06:52 13:20 16:52 19:38 20:56

9 Ramazan 1444 31 Mart 2023 Cuma 05:27 06:51 13:20 16:52 19:39 20:57

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İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).