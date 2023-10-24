Manisa, tarihi, doğal güzellikleri ve lezzetleri ile önemli illerinden biridir. İlçeleri ve plaka kodu, Manisa'nın kimliğini belirler ve bu bölgeyi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Peki, Manisa hangi bölgede, ilçeleri neler? Manisa plaka kodu nedir? Manisa'nın neyi meşhurdur? İşte detaylar...

Manisa, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan, zengin tarih mirası, doğal güzellikleri ve özgün lezzetleri ile ünlü bir ilimizdir. Ancak, Manisa'yı daha yakından tanımak için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte, Manisa'nın öne çıkan detayları...

MANİSA HANGİ BÖLGEDE?

Manisa, Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer alır ve İzmir'e komşu bir ilimizdir. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olan Manisa, doğal güzellikleri ile de büyüler.

MANİSA İLÇELERİ NELER?

Manisa ilinin toplamda 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Manisa Merkez, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre.

MANİSA PLAKA KODU NEDİR?

Manisa ilinin plaka kodu "45" tir. Bu plaka kodu, Manisa'da kayıtlı araçların plakalarında bulunan kod olarak kullanılır.

MANİSA NEYİ MEŞHURDUR?

Manisa, tarihi, doğal güzellikleri ve lezzetleri ile ünlüdür. İşte Manisa'nın meşhur özellikleri:

Sardes Antik Kenti: Manisa yakınlarında bulunan Sardes, antik Lidya şehri olup tarihi kalıntıları ile ünlüdür.

Spil Dağı: Manisa'nın doğal güzelliklerinden biri olan Spil Dağı, doğa yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleri için idealdir.

Mesir Macunu: Manisa'nın özgün bir lezzeti olan Mesir Macunu, geleneksel olarak her yıl düzenlenen Mesir Macunu Festivali ile kutlanır.