Manisa elektrik kesintisi! 6 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

06.03.2022 08:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SALİHLİ MERKEZ MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL HASTANELER, DEVLET HASTANESİ , TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TREN YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TİCARETHANELER, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI

06.03.2022 08:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SALİHLİ MERKEZ MAHALLELERİNİN TAMAMI, AYRICA BAHÇECİK VE KARAAĞAÇ MAHALLELERİ ÖZEL HASTANELER, DEVLET HASTANESİ , TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TREN YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TİCARETHANELER, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMANHACILAR MAHALLESİ

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN TÜMÜ, TURGUTLAR, İSTİKLAL, ÖZYURT, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, ALBAYRAK MAHALLESİNİN; KOYUN, SART, KEMERLİ, İNAN, PEHLİVAN, KAMALI, NİŞANCILAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN; LİMONCU, NİŞANCILAR, İNAN, TUNÇ, KARAMAN SOKAKLARI, ŞEHİTLER YOLU BİR KISMI, ÖZYURT MAHALLESİNİN; GÖKSU, AKBAŞ, AKASYA, MERCAN SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; BAYRAM, AYDEMİR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KILCANLAR MAHALLESİ TR-1

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ AZMAK MEVKİİ (TR-2 B KOLU)

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ AZMAK MEVKİİ (TR-3 TR-5)

06.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI

06.03.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI REŞATBEY MAHALLESİ 21-188-190-613-44 SOKAKLAR, RAGIPBEY MAHALLESİ 14 SOKAK SONU ATATÜRK MAHALLESİ 167 SOKAK BAŞI, KAYA AŞ BENZİN İSTASYONU, DDY LOJMANLARI-OTEL TÜTÜN VE CİVARLARI

06.03.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DUALAR ORTA MAHALLE TAMAMI

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4726, 4733, 4727, 4748, 4736, 4734, 4732, 4729, 4725 SOKAKLAR

06.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4732, 5753, 5728, 5738, 4741, 4748, 4737 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDESİ

06.03.2022 14:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN; SPOR, HASAN YARIŞ, BOZTAŞ, IHLAMUR, LİSE SOKAKLARI, MASKİ SU POMPASI VE CİVARLARI.

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