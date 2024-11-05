Üye Girişi
Haberler

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEDİZ Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi! 5 Kasım Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Kasım Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Kasım günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harris mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler

Esenyurt'u savaş alanına çevirdiler

 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı

Kayyum kararı sonrası Mardin'de konuşan DEM'li başkandan isyan çağrısı
Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz

Esenyurt'a gitmeyen Burcu Köksal, canlı yayında resti çekti: İşim olmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Bahçelievler, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 5-6 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Karabağlar, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hangi görevlerde bulundu? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Biden aday değil mi (ABD Başkanlık Seçimleri)? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Kasım Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ABD başkanlık seçimi adaylar kim? ABD son seçim anketlerinde kim önde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.