Manisa elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) 14 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Mart Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14.03.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ-ULUCAMİ-CUMHURİYET,ŞEYHİSA,HASHOCA,-HACIİSHAK-İNÖNÜ MAHALLELERİ TOKİ-MASKİ YELDEĞİRMENİ SU KUYULARI-ADALET SARAYI SANAYİ SİTESİ BİR KISMI VE RADYO VERİCİLERİ

14.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖREN MAHALLESİ TR-1 ( A- KOLU )

14.03.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI ÇAKALAR MEZARLIĞI BÖLGESİ

14.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DELEMENLER MAHALLESİ BAHÇEARASI MEVKİİ

14.03.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ TR-19 TR-410 VE ÖZEL TRAFO

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI

14.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ ÖDEMİŞ SOKAK

14.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4748, 4737, 4752, 4743, 4756, 4735, 4738, 4745 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDESİ

14.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4482, 4484, 4407, 4401, 4480 SOKAKALAR

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EROĞLU MAHALLESİ TAMAMI IRMAK KANATLI HAYVANLAR,ÜRETİCİ GIDA, MESNEVİ GIDA,KARMAR ZEYTİNCİLİK BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ 85 SOK. 56 SOK. 95 A SOK. 85 A SOK. VE CİVARLARI

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DÜZLEN MAHALLESİ

14.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ TAMAMI, MEDAR FANTAZYA SİTESİ ,ONTAN VİLLALARI VE CİVARLARI YATAĞAN-ÇOBANHASAN-SELVİLİ-SÜNNETÇİLER,SÜLEYMANLI DDY,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ BİR KISMI , HÜRRİYET CADDESİ ,MİRHAT PAŞA CADDESİ ,5 EYLÜL CADDESİ ,BENZİNLİKLER ,MASKİ İÇME SUYU ÇAMLIK VE CİVARLARI

14.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ACIBADEM MEVKİİ, ALİ TAMGENÇ, AYANLAR ÇIRÇIR ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.

14.03.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIHALİLLER MAHALLESİ VE CİVARINDAKİ TARIMSAL SULAMALAR

14.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 192 SOKAK SONU VE SERPME EVLER CİVARLARI -BASIN SOKAK SOMA KAVŞAĞI VE CİVARLARI MEYDAN DÜĞÜN SALONU,GÜRLÜOĞLU -KAHVE DİYARI ,KUZU ÇEVİRME VE CİVARLARI,SHELL BENZİNLİK VE CİVARLARI

14.03.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM IŞIKLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

14.03.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAH, KOCA OSMALI MAH, GÖLBAŞI MAHALLESİ VE YAVUZHAN PETROL, EKO STAR TARIM ÖZEL TRAFOLAR. TR-31 TR-42 TR- 40

14.03.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBEY MAHALLESİ

14.03.2022 12:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI

14.03.2022 13:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KEMERDAMLARI VE MAHALLELERİ, GÖLBAŞI, KURTTUTAN, POYRAZ, YAZLA, AKKEÇİLİ, NARLI, KALE, HACIHIDIR, BOZAĞAÇ, HELİMLER, KEMER, KALEDİBİ MAHALLELERİNİN TAMAMINDA , ELAVERDE TARIM, ANADOLU CEVİZ, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, A.A GRUP, BİRLİK TAVUKÇULUK, NARDES TARIM, GENTO TEKSTİL, DİBEK DAĞI ZEYTİNCİLİK, OPERATÖR BAZ İSTASYONLARI, CONSEPT INVESTMENT, HASSA MADEN BİLİŞİM, VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER

14.03.2022 15:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ-ULUCAMİ-CUMHURİYET,ŞEYHİSA,HASHOCA,-HACIİSHAK-İNÖNÜ MAHALLELERİ TOKİ-MASKİ YELDEĞİRMENİ SU KUYULARI-ADALET SARAYI SANAYİ SİTESİ BİR KISMI VE RADYO VERİCİLERİ

Haberler.com - Gündem