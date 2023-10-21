MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Manisa'da deprem mi oldu? 21 Ekim Manisa depremi kaç şiddetinde (büyüklüğünde)? Manisa depremini Kandilli ve AFAD açıkladı!

"21 Ekim Manisa depremi kaç şiddetinde (büyüklüğünde)? Manisa depremini Kandilli ve AFAD açıkladı mı?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemiz, aktif fay hatları üzerinde bulunuyor ve bu nedenle periyodik olarak depremlere maruz kalıyor. Peki ama Manisa'de deprem mi oldu? İşte Manisa deprem son dakika haberleri…

Depremlerle ilgili önemli bilgiler, enlem ve boylam koordinatları, derinlik, şiddet ve merkez noktası gibi veriler, vatandaşlarla düzenli olarak paylaşılıyor. Ülkemizdeki deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncelleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Manisa'de deprem mi oldu? 21 Ekim Manisa depremi kaç şiddetinde (büyüklüğünde)? Manisa depremini Kandilli ve AFAD açıkladı mı? İşte Manisa deprem son dakika haberleri…

MANİSA'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. 20 Ekim saat 23.53'te merkez üssü İzmir Buca olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Manisa dahil olmak üzere diğer çevre illerde de hissedildi. Manisa'da en son bu sabah 10:50'de 1.6 şiddetinde ufak bir deprem gerçekleşmişti.

İşte gerçekleşen son depremler…

21 EKİM MANİSA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE (BÜYÜKLÜĞÜNDE)?

Ülkemizde deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak güncellenerek halkla paylaşılmaktadır. Son dakika deprem açıklaması, AFAD tarafından yapıldı. 20 Ekim'de, saat 23.53'te İzmir Buca merkezli olarak meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi verildi. Sarsıntının yerin 12.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İzmir'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Manisa'da son deprem, bugün sabah saat 10:50'de 1.6 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı şeklinde kaydedilmişti.

KANDİLLİ AÇIKLADI: BÜYÜKLÜK 3.9!

Kandilli Rasathanesi İzmir'de gerçekleşen deprem hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre; 20 Ekim'de, saat 23.53'te İzmir Buca merkezli olarak meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

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