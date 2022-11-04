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Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

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Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir'de deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen bu deprem Manisa'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedildi. Peki, Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedildi. Manisa'da da 2.5 ve 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." Dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Deprem Manisa İzmir AFAD Gündem Yaşam Haberler

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