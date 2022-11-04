İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir'de deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen bu deprem Manisa'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedildi. Peki, Manisa deprem mi oldu? Dün gece Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedildi. Manisa'da da 2.5 ve 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." Dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ