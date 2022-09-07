Manisa'da yangın mı çıktı? 7 Eylül Çarşamba Manisa Soma'da yangın mı çıktı, yangında hasar oluştu mu, yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre, Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Manisa'da yangın mı çıktı? 7 Eylül Çarşamba 2022 Manisa Soma'da hangi ormanda yangın çıktı, yangında hasar meydana geldi mi, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte yangın ile ilgili son detaylar...

Manisa'da yangın mı oldu? Manisa'da hangi ilçede yangın çıktı? Soma'da yangın nerede çıktı? Manisa'da yangın mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Manisa'da orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı, 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. İşte son dakika gelişmeleri...

MANİSA'DA YANGIN MI ÇIKTI? (7 EYLÜL ÇARŞAMBA 2022)

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir bölgesinde yeni bir orman yangını daha çıktı. İlçeye bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştı. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. İlçeye bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştı.

MANİSA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MANİSA YANGININDA HASAR MEYDANA GELDİ Mİ?

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.