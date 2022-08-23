Manisa'da yangın mı çıktı? 23 Ağustos Salı Manisa Soma'da nerede yangın çıktı, yangında hasar oluştu mu, yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre, Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Manisa'da yangın mı çıktı? 23 Ağustos Salı 2022 Manisa Soma'da hangi ormanda yangın çıktı, yangında hasar meydana geldi mi, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte yangın ile ilgili son detaylar...

Manisa'da yangın mı oldu? Manisa'da hangi ilçede yangın çıktı? Soma'da yangın nerede çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

MANİSA'DA YANGIN MI ÇIKTI? (23 AĞUSTOS SALI 2022)

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.İlk belirlemelere göre 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.