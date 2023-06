Manisa'da TOKİ tarafından yapılan 396 sosyal konut hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "100 Bin Sosyal Konut" projesi çerçevesinde, Manisa'da Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile yapılan 396 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Anahtarlarına kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde TOKİ tarafından 2+1 tipinde yapılan 396 konut ile 14 iş yeri ve sosyal donatıların yapımı tamamlandı. Konutlar 24 Mayıs tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. TOKİ Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses, konutlarla ilgili olarak bugün gazetecilere bilgi verdi. Şube Müdürü Onur Gürses, "Manisa ilinde yapımına başladığımız konutların hızlı bir şekilde projelerini bitirmeye devam ediyoruz. Bugün, 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde yapımı tamamladığımız projelerimizden olan Manisa ilindeki Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 396 adet 2+1 sosyal konut, 14 adet dükkan, camisi, sosyal donatısı, parklarıyla, bahçeleriyle teslimini yapmaktayız. Buradaki konutlarımız 24 Mayıs itibariyle hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmış olup, 16 Haziran'a kadar da teslim edilmeye devam edecektir. Bugün itibariyle güncel olarak 200 kişi anahtarını teslim almıştır. Konutlarımız geniş bir salon yaklaşık 21-22 metrekare. 12 metrekare ebeveyn odası, 10 metrekare çocuk odası, 12 metrekare de geniş ferah bir mutfaktan oluşmaktadır. İçerisinde temel ihtiyaçlarını karşılayacağımız balkan, banyo, alaturka tuvalet ve çamaşır makinelerini ayrı bir alana almak için değişik alanlar yapılmıştır. Yaklaşık olarak dairemiz 68 metrekare olup brüt 83 metrekareden oluşmakta. Binalarımız her katta 4 daire olacak şekilde içinde çöp şutu, insanların artık rahatça çöplerini evlerinde tutmadan atabilecekleri her katta çöp şutu bacaları yapılmıştır. Manisa'da teslim ettiğimiz 100 bin konut çerçevesindeki 2+1 dairelerimizin hak sahiplerinin mutluluğunu gördükçe TOKİ olarak da biz de onlarla beraber mutluluklarını paylaşmaktayız" diye konuştu.

Hak sahiplerinden Sabahattin Uçak, "Mutluyum, huzurluyum. GK2 Blok 9 Nolu Daire çıktı. Daha henüz daireyi gezmedim. Yıllar sonra ilk defa bir eve kavuştum. Fiyatlar piyasa koşullarına göre uygun" dedi.

Ahmet-Ergül Ercan çifti ise "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Sevinçliyiz yani bizim için çok iyi oldu. Bizim evimiz vardı daha önceden 15 yıldır kirada duruyorduk. Başta türlü ev sahibi olamazdık" ifadelerini kullandılar.

Yeni ev sahibi olan bir diğer hak sahibi Tuğba Yazıcı da, "Ben reise çok teşekkür ederim. Şu an kalbim öyle çarpıyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladı. Allah razı olsun. Rabbim önündeki bütün zaferleri nasip etsin ona, yanındaki dava arkadaşlarına. Çocuklarım çok mutlu. Allah bin kere razı olsun. Evi gezmedik, gezeceğiz inşallah. Her konuda yardımcı oldular. Eşim kaza geçirdiğinde bütün umutlar tükenmişti. Rabbim rast getirdi. Öyle bir şey ki anlatılacak bir şey değil. Elim ayağım titriyor. Ailelerimizin uzak durduğu dönemde devletimizden her şekilde yardım aldık. Allah razı olsun. Rabbim önlerini açık etsin. Biz her zaman arkasındayız kıyamete kadar. Bayrak inmesin devlet durmasın" dedi. - MANİSA