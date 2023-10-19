Manisa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaya hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den, Turgutlu istikametine gitmekte olan İ.Ç. yönetimindeki 45 HA 5684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Eriş'e çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin Eriş'i(89) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Salihli Devlet Hastanesine götürdü. Eriş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA