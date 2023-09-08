Manisa'da otomobil ve motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Caferbey Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Turgutlu yönüne gitmekte olan Cihangir G. (36) yönetimindeki 35 ABY 199 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Mehmet Önler (73) idaresindeki 45 SC 2313 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Önler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA