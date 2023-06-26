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Manisa'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Manisa'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Otomobil Haberleri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir - Kula kara yolu Baklacı Mahallesi mevkisinde M.Ö'nün (44) kullandığı 45 KA 7987 plakalı otomobille karşı yönden gelen H.A (19) yönetimindeki 45 ZV 226 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralanan 3 kişiyi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Otomobil

Alaşehir Manisa Otomobil Haberler

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