Manisa'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Keçiliköy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Ö.S.B'nin (28) kullandığı 45 DT 232 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil