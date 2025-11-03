Haberler

MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 4 Kasım Manisa'da okullar tatil mi? Manisa deprem sonrası yarın okul var mı?

Güncelleme:
3 Kasım tarihlerinde Manisa'da meydana gelen deprem sonrası okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Manisa'da yaşanan deprem nedeniyle okulların durumu hakkında bilgi arayışı sürüyor. Peki, 4 Kasım Manisa'da okullar tatil mi? Manisa'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Manisa'da deprem sonrası okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. 3 Kasım 2025 tarihinde, Gördes merkezine 23 km uzaklıkta meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, hem Manisa'yı hem çevre bölgeleri etkiledi. Deprem sonrası veliler, öğrenciler ve eğitim camiası "Manisa'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, 4 Kasım Manisa'da okullar tatil mi? Manisa'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılı Kasım ayının 3'ünde, yurdumuzun batı kesiminde önemli bir sarsıntı kaydedildi. Gördes (Manisa) merkezine yaklaşık 23 km uzaklıkta, derinliği ve büyüklüğü itibarıyla 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu sarsıntının ardından veliler, öğrenciler ve eğitim camiası arasında "Manisa'da okullar tatil mi?" sorusu yoğun şekilde gündeme geldi.

Ancak şu anda dikkat edilmesi gereken nokta, 4 Kasım 2025 tarihli okullarda tatil olduğuna dair resmi bir açıklamanın yapılmamış olmasıdır. Depremin ardından ilk incelemeler ve güvenlik kontrolleri yapılırken bazı yerel yönetimler kısa süreli tatil kararı almış olabilir; fakat genel ve yaygın bir tatil kararı söz konusu değildir. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin güncel durumu net şekilde öğrenmeleri için ilçe kaymakamlıkları ve valilik duyurularını takip etmeleri önemlidir.

4 KASIM MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Kasım tarihinde Manisa'da okulların tatil edilip edilmediği konusu, özellikle deprem sonrası gündeme gelmiştir. Önceki depremlerde bazı ilçelerde eğitime ara verilmiş olması, halkta karışıklığa yol açmıştır.

27 Ekim 2025 tarihinde Manisa'da gerçekleşen başka bir deprem sonrasında belirli ilçelerde bir günlük tatil uygulanmıştı. Ancak 4 Kasım 2025 için yapılan resmi açıklamalarda genel bir tatil kararı bildirilmemiştir.

Dolayısıyla "4 Kasım Manisa'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt şu şekildedir: Genel bir tatil kararı yoktur, ancak bazı ilçelerde farklı uygulamalar olabileceği için yerel duyurular takip edilmelidir.

MANİSA HANGİ İLÇELERDE TATİL EDİLDİ?

Geçmişteki deprem olayları sonrası Manisa'da bazı ilçelerde okullara ara verilmişti. 27 Ekim 2025'deki depremin ardından tatil edilen ilçeler şunlardı:

Akhisar

Soma

Demirci

Kırkağaç

Gördes

Bu ilçelerde bir günlük tatil uygulanmıştı. Fakat 4 Kasım tarihi için bu ilçelerde okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler için en güvenilir bilgi kaynağı ilçe kaymakamlıkları ve il millî eğitim müdürlüğü duyurularıdır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
