Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı?

Manisa'da hamile bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Cani adamın sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar, çocuğunun gözleri önünde gerçekleşti. Manisa'da ne olduğu merak ediliyor. Birçok kişi eski eşine saldıran kişinin tutuklanıp tutuklanmadığını araştırıyor.

MANİSA'DA NE OLDU?

Manisa'da hamile bir kadın, boşandığı eşi tarafından herkesin ortasında dakikalarca dövüldü. Kadın, aldığı korkunç darbelerle yere düştü ve "Hamileyim abi" diyerek çevredeki insanlardan yardım istedi. Saldırı sırasında çevredeki kişilerin olaya müdahale etmemesi büyük tepki topladı.