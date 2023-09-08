Manisa'da kurtuluş günü etkinliklerinde Kıbrıs gazisi fenalaştı

MANİSA - Manisa'nın düşman işgalinin kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen törenlerde Gördesli Makbule'nin şehit edilmesinin canlandırılması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Törende tansiyonu yükselen Kıbrıs gazisi ise fenalaşırken ambulansa alınan gazinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları anıta çelenk sundu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Manisa Lisesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı bittiği sırada protokolde yer alan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Kayratçı sıcak havadan dolayı o anda fenalaştı. İsmail Kayratçı'ya ilk müdahaleyi meydanda bulunan kızı, vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekibi yaptı. Ambulansa alınan Kayratçı'nın tansiyonu düştüğü ve ambulansta yapılan müdahaleyle kendine geldiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kayratçı tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Tören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yaptığı konuşmayla devam etti. Başkan Ergün, "Bu vatanın kolay kazanılmadığını, bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 26 Mayıs 1919'dan 8 Eylül 1922'ye kadar geçen sürede şehrimizi işgal eden Yunan kuvvetleri, milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin şehrimize ulaşmasıyla bu zulüm son bulmamış, kahraman Türk ordusundan kaçan Yunan birlikleri, şehrimizin yüzde 85'ini yakmıştır. Bu yüzden bu kadim şehre küllerinden doğan şehir diyoruz. Yaşadığımız acıları, geçmişimizi unutturmamak, geleceğe güvenle bakmak için tarihimize sahip çıkıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Tarihe Saygı' projelerimizle tüm kahramanlarımızın adını yaşatmayı kendimize görev biliyoruz" dedi.

Gördesli Makbule gösterisi izleyenleri duygulandırdı

Törenlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekibinin gerçekleştirdiği gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz eşliğinde tiyatrocular Gördesli Makbule isimli tiyatro oyununu sahneledi. Gördesli Makbule'nin şehit edilmesini konu alan tiyatro oyunu izleyenleri duygulandırdı. Öte yandan Afyon Kcatepe'den yola çıkan atlı birlikleri getirdikleri Türk Bayraklarını Vali Ünlü ve Başkan Ergün'e takdim etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından teslim edilen şanlı Türk Bayrağını alan Büyük Taarruz Bisiklet Grubu, Ankara Anıtkabir ve kurtuluş mücadelesinin yaşandığı yerlerde bulunan şehitliklerden aldıkları toprağı Vali Ünlü'ye takdim etti. Tören atlı birliklerin ve Büyük Taarruz Bisiklet Turunun geçişiyle sona erdi.