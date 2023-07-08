Manisa'da Keşfedilmemiş Saklı Kanyon Turizme Açılıyor

MANİSA'da, eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsü ile dikkat çeken Spil Dağı Milli Parkı'nda pek az kişi tarafından bilindiği için 'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak nitelendirilen saklı kanyon, turizme kazandırılıyor. Berrak suyu, şelaleleri ve eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan kanyon, karavan turizmine kazandırılıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı, pek az kişi tarafından bilindiği için 'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak nitelendirilen saklı kanyonuyla dikkat çekiyor. 650 metre rakımda başlayan, Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasında sınır olan Çaybaşı deresine akan kanyon, doğal güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. 700 metreden oluşan ve sadece 150 metrelik kısmı ziyaretçiler tarafından görülebilen kanyon, şelalesi, minik göletleri ve eşsiz manzarası ile son zamanlarda doğa tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Temiz havanın keyfini çıkaran doğa tutkunları sıcak havalarda kanyonda yüzerek serinliyor.

PROJE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan kanyonun turizme kazandırılması için proje hazırlandı. Manisa Valiliği öncülüğünde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 6 milyon TL'lik Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında karavan ve çadırların kurulacağı kanyon, turizme açılacak. Fizibilite çalışmalarının başladığı ve 1 yıl içerisinde de tamamlanması beklenen projenin ardından, yıllardır gizli kalmış kanyon, karavan turizmi bakımından Manisa'da yükselen bir değer haline getirilmesi hedefleniyor.

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Her yıl sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte Spil'de kamp kuran Yiğit Balkanlı, 'Her yaz buradayız, havalar ısındığında Spil'e çıkarak orman havası alıyoruz. Gelmişken çadır kurup, kamp yapıyoruz. Spil'de gizli kalmış böyle güzel yerlerimiz var. Buralara gelip serinliyoruz. Çünkü su oldukça serin. Bu sıcaklarda böyle serin suyu bulmak çok zor. Burası 5 yıl öncesine göre daha temizdi. Bilinir hale gelmesiyle birlikte buraya gelen insanlar, yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin çöplerini götürmüyor. Vatandaşlarımız çöplerini geri götürdükleri zaman doğayı kirletmemiş olur ve burası temiz kalır' dedi.

Kanyonu fotoğraflamak için gelen gazeteci Hüsamettin Edebali, 'Bu tür yerlerin Manisa açısından tanınması ve yazın nefes alabilmemiz için zaman zaman geliriz. Hem güzel fotoğraflar çıkar hem de yaz aylarında serinlemiş oluyoruz. Buraya geliyoruz, nefes alıyoruz, eğleniyoruz ve keyifli zamanlar geçiyoruz. Buraya çok sık gelen insanlarız, ne zaman gelsek aynı, gelenler buraya kirletmesin, bu güzelliği bozmayalım' diye konuştu.