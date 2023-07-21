Manisa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Manisa'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve kadın konukevi açılması konuları ele alındı.

Manisa'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun bir önceki toplantıda almış olduğu kararların değerlendirilmesi ile başladı. Daha sonra Manisa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünün, İl Emniyet Müdürlüğünün ve İl Jandarma Komutanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirmiş oldukları çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtisas ve gereklilik şartlarına göre kadın konukevi çalışmaları yürütülmekle birlikte 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır" hükmü doğrultusunda Akhisar, Salihli, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kadın konukevi açılması konusu da değerlendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve kurul üyeleri katıldı. - MANİSA