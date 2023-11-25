Manisa'da Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

Manisa'da 25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması amacıyla yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Manisa'da Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu, 25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 'İnsana sevgi yakışır' sloganıyla bir dizi etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda komisyonda yer alan Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ŞÖNİM Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri stant açtı. Etkinliğe Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan da katıldı. Vatandaşlar stantlarda bilgilendirildi. Çocuklara kadına şiddetle mücadelenin rengi olan turuncu balonlar hediye edildi. Kadın Konukevinde şiddet mağduru kadınların başlattığı tablo vatandaşlarca tamamlandı. Etkinlikte kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması amacıyla yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Konu hakkında bilgi veren Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selcan Etyemez Uslu, "Manisa'da Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonunda yer alan kamu kuruluşlarımızla birlikte 25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında halkımızı bilgilendirmek amacıyla stant kurduk. Jandarma, İŞKUR, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak sahadayız. Şiddete maruz kadınların nereye başvuracakları ile ilgili bilgilendirme broşürlerimizi dağıttık. Bakanlığımız bu seneki sloganı, "İnsana sevgi yakışır" olarak belirledi. Bizde bu yönde gitmek istedik. Çocuklarımıza sevgi aşılamak adına bu sloganla balon dağıtıyoruz. Aynı zamanda Kadın Konukevinde şiddet mağduru kadınlarımızın başlattığı bir sergimiz var. Onların başlattığı bu tabloları vatandaşlarımızla birlikte tamamlayarak ortaya bir sergi çıkarmayı amaçlıyoruz. Kadına şiddetle mücadele topyekün mücadelenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge ile kamu kurumları ve özel sektör bu konuda mücadele edecek. Bundan dolayı her zaman alanlardayız" dedi. - MANİSA