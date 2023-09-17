Manisa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 500 Litre Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde C.D. isimli şahıs, kendisine ait iş yerinde yerinde M.G. isimli şahsa ait çekiciye kaçak akaryakıt satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt, ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA