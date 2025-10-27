Haberler

Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Manisa'da az önce nerede deprem oldu?

Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Manisa'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da akşamüstü meydana gelen sarsıntı, kent sakinlerinde kısa süreli bir korkuya yol açtı. Şehrin birçok bölgesinde hissedilen deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" yorumları artarken, vatandaşlar gözlerini Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yapacağı bilgilendirmelere çevirdi.

Manisa'da akşam saatlerinde hissedilen bir yer sarsıntısı, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında hissedilen deprem, vatandaşlarda endişe yarattı. Sosyal medya kullanıcıları "Biraz önce deprem mi oldu?" paylaşımlarıyla gündemi hareketlendirdi. Halk, yaşanan sarsıntının detayları için Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan gelecek resmi açıklamalara odaklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik, merkez üssü ve saat bilgilerini düzenli olarak kamuoyuna sunuyor. Kurum, bu sayede vatandaşlara doğru ve hızlı bilgi akışı sağlarken, afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık ilkesini de ön planda tutuyor.

Ayrıca Afad, yıl boyunca afet bilincini artırmak ve toplumun hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli tatbikatlar, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenliyor.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Kurumun paylaştığı analizler, hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini hem de uzmanların olası risk bölgelerini daha iyi değerlendirmesini sağlıyor.

Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Manisa'da az önce nerede deprem oldu?

Her iki kurumun yayımladığı "Son Depremler" listesi, hem vatandaşlar hem de araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor. Bu listeler, deprem farkındalığını artırarak toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesine katkıda bulunuyor.

DEPREM MERKEZİ NERESİ?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Manisa gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Sındırgı'da 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Manisa'da az önce nerede deprem oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Saat 23.04'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 derinliği 7 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen her deprem, bu kurumların sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Manisa'da az önce nerede deprem oldu?

27 Ekim sabahı Manisa ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel verileri kontrol etti. "Son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların en güncel bilgilere erişimini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilim insanları için değerli bir veri kaynağı oluşturuyor. Bu veriler, deprem bilincinin artırılmasına ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına önemli katkı sağlıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.