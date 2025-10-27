Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Manisa'da az önce nerede deprem oldu?

Manisa'da akşam saatlerinde hissedilen bir yer sarsıntısı, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında hissedilen deprem, vatandaşlarda endişe yarattı. Sosyal medya kullanıcıları "Biraz önce deprem mi oldu?" paylaşımlarıyla gündemi hareketlendirdi. Halk, yaşanan sarsıntının detayları için Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan gelecek resmi açıklamalara odaklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik, merkez üssü ve saat bilgilerini düzenli olarak kamuoyuna sunuyor. Kurum, bu sayede vatandaşlara doğru ve hızlı bilgi akışı sağlarken, afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık ilkesini de ön planda tutuyor.

Ayrıca Afad, yıl boyunca afet bilincini artırmak ve toplumun hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli tatbikatlar, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenliyor.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Kurumun paylaştığı analizler, hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini hem de uzmanların olası risk bölgelerini daha iyi değerlendirmesini sağlıyor.

Her iki kurumun yayımladığı "Son Depremler" listesi, hem vatandaşlar hem de araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor. Bu listeler, deprem farkındalığını artırarak toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesine katkıda bulunuyor.

DEPREM MERKEZİ NERESİ?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Manisa gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Sındırgı'da 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Saat 23.04'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 derinliği 7 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen her deprem, bu kurumların sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

27 Ekim sabahı Manisa ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel verileri kontrol etti. "Son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların en güncel bilgilere erişimini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilim insanları için değerli bir veri kaynağı oluşturuyor. Bu veriler, deprem bilincinin artırılmasına ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına önemli katkı sağlıyor.