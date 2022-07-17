Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? KANDİLLİ VE AFAD deprem listesi!
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamaları güncel olarak yapılıyor. Manisa'da hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlarımız Manisa'da deprem mi oldu?, Manisa'nın hangi ilçesinde deprem oldu? gibi sorularını araştırıyorlar. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? KANDİLLİ VE AFAD deprem listesi! Manisa Soma'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? KANDİLLİ VE AFAD deprem listesi! Manisa Soma'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. Kandilli'ye göre17 Temmuz'da saat 14:55'de Manisa Soma'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DEPREM BİLGİLERİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanıyor. AFAD'a göre17 Temmuz'da saat 14:55'de Manisa Soma'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.